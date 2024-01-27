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Три очка Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть в гостях «Рейнджерс»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:5).

Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече ассистентским хет-триком. Во всех трёх случаях он отдавал передачу на Джонатана Маршессо. Также в составе победителей шайбами отметились Шелдон Ремпал, а также Киган Колесар.

У «Рейнджерс» голы забили Блейк Уилер и Каапо Какко.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 15 сейвами. Его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин покинул лёд без набранных очков.

«Вегас» набрал 64 очка и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в таблице Западной конференции.

«Рейнджерс» остались с 61 очком и идут третьими на Востоке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.