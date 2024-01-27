Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть в гостях «Рейнджерс»

Три очка Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть в гостях «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:5).

Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече ассистентским хет-триком. Во всех трёх случаях он отдавал передачу на Джонатана Маршессо. Также в составе победителей шайбами отметились Шелдон Ремпал, а также Киган Колесар.

У «Рейнджерс» голы забили Блейк Уилер и Каапо Какко.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 15 сейвами. Его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин покинул лёд без набранных очков.

«Вегас» набрал 64 очка и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в таблице Западной конференции.

«Рейнджерс» остались с 61 очком и идут третьими на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ремпал (Коттер, Хаг) – 05:02     1:1 Уилер (Густафссон, Фокс) – 06:33     1:2 Колесар – 23:18     1:3 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 24:04     1:4 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 42:11     2:4 Какко (Труба, Уилер) – 58:55     2:5 Маршессо (Барбашёв, Макнэбб) – 59:31    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android