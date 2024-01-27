Три очка Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть в гостях «Рейнджерс»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:5).
Российский нападающий гостей Иван Барбашёв отметился в этой встрече ассистентским хет-триком. Во всех трёх случаях он отдавал передачу на Джонатана Маршессо. Также в составе победителей шайбами отметились Шелдон Ремпал, а также Киган Колесар.
У «Рейнджерс» голы забили Блейк Уилер и Каапо Какко.
Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 15 сейвами. Его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин покинул лёд без набранных очков.
«Вегас» набрал 64 очка и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в таблице Западной конференции.
«Рейнджерс» остались с 61 очком и идут третьими на Востоке.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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