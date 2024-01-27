35 сейвов Бобровского принесли «Флориде» победу над «Питтсбургом». У Малкина гол

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:3 Б).

В составе победителей шайбами отметились Эван Родригес и Сэм Райнхарт. Также на счету последнего решающий буллит в послематчевой серии.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился голом в концовке третьего периода, что помогло его команде перевести игру в овертайм. Также у «Питтсбурга» шайба на счету Джейка Гюнцеля.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал в этой встрече 35 сейвов.

«Пантерз» одержали третью победу подряд, набрали 64 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции.

«Пингвинз» уступили в третьем матче кряду и с 49 очками идут на 12 строчке Востока.