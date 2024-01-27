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35 сейвов Бобровского принесли «Флориде» победу над «Питтсбургом». У Малкина гол

35 сейвов Бобровского принесли «Флориде» победу над «Питтсбургом». У Малкина гол
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:3 Б).

В составе победителей шайбами отметились Эван Родригес и Сэм Райнхарт. Также на счету последнего решающий буллит в послематчевой серии.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился голом в концовке третьего периода, что помогло его команде перевести игру в овертайм. Также у «Питтсбурга» шайба на счету Джейка Гюнцеля.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал в этой встрече 35 сейвов.

«Пантерз» одержали третью победу подряд, набрали 64 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции.

«Пингвинз» уступили в третьем матче кряду и с 49 очками идут на 12 строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гюнцель (Раст, Карлссон) – 01:51 (pp)     1:1 Родригес (Экман-Ларссон, Беннетт) – 04:52 (pp)     1:2 Райнхарт (Ткачук, Экман-Ларссон) – 31:49 (pp)     2:2 Малкин (Кросби, Раст) – 59:18     2:3 Райнхарт – 65:00    
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