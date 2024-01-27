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Маккиннон вновь перехватил лидерство у Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Маккиннон вновь перехватил лидерство у Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
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В эти минуты в Денвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 5:1 в пользу хозяев.

Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон отметился к этой минуте заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, на счету 28-летнего канадского форварда стало 84 (31+53) очка в нынешней регулярке. Это помогло ему вновь опередить российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона. У россиянина на данный момент 83 (32+51) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 О'Коннор (Жирар, Георгиев) – 07:44     2:0 О'Коннор (Вуд, Колтон) – 14:55     3:0 Маккиннон (Друен, Рантанен) – 18:30     3:1 Фиала (Лаферрье, Даути) – 26:20 (pp)     4:1 Мэнсон (Кольяно) – 31:44     5:1 Макар (Маккиннон, Колтон) – 40:31 (pp)    

Отметим, что в ближайшем очном матче «Тампа-Бэй» и «Колорадо» сойдутся друг с другом 16 февраля на домашнем льду «Лайтнинг».

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