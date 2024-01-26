Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Тампа-Бэй» — «Аризона» — 6:2, Кучеров набрал три очка и вернул лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ, видео

Маккиннон, подвинься! Кучеров играючи уничтожил ещё один клуб НХЛ
Лев Лукин
Кучеров вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Никита набрал очередные три очка в игре с «Аризоной» и вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона.

Вчера нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон покуражился над обороной «Вашингтона», оформив покер и добавив к нему результативную передачу. Пять очков канадца позволили ему догнать и перегнать в гонке бомбардиров сезона Никиту Кучерова, который позавчера положил хет-трик в ворота «Филадельфии».

Материалы по теме
На «Вашингтон» больно смотреть. Маккиннон оформил покер, разорвав клуб Овечкина в одиночку
На «Вашингтон» больно смотреть. Маккиннон оформил покер, разорвав клуб Овечкина в одиночку

«Какая дикая гонка! А ведь ещё даже не февраль», — даже соцсети НХЛ в восторге от битвы титанов-бомбардиров, но этот пост был написан уже сегодня. После того, как Кучеров, приняв новый вызов от Маккиннона, выдал очередной концерт и вернул себе лидерство в сражении за «Арт Росс Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Рэддиш (Хагель, Чирелли) – 00:24     1:1 Келлер (Браун, Макбэйн) – 08:40     2:1 Пойнт (Кучеров) – 19:26     3:1 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 27:36     4:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 32:02 (pp)     5:1 Чаффи (Крозье, Лиллеберг) – 35:18     5:2 Дурзи (Макбэйн, Келлер) – 36:59     6:2 Гленденинг (Чаффи) – 47:32     6:3 Круз (Кули) – 51:48    

«Тампа» принимала дома «Аризону», и Кучеров молчал лишь до конца первого периода. На 20-й минуте при счёте 1:1 Никита отдал зовущую передачу в чужую зону на Брейдена Пойнта, а дальше всё решило мастерство канадца и не слишком уверенная игра вратаря «койотов» Ингрэма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Тампа» предрешила исход встречи. Кучеров забил 32-й гол в сезоне великолепным броском в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пять минут россиянин при игре в большинстве начертил передачу на капитана Стэмкоса, и тот показал, что его вантаймер тоже в полнейшем порядке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Стивен забил 20-й гол в сезоне, что сделало его лишь пятым действующим хоккеистом НХЛ с 20+ голами в четырнадцати сезонах лиги. Канадец повторил результат Малкина, а впереди Овечкин (18 сезонов), Кросби (16) и Кейн (15).

Вскоре «Тампа» забила пятый гол уже без участия Кучерова, а затем без каких-либо проблем довела дело до победы. 6:2 – «молнии» поднялись в топ-3 Атлантического дивизиона, обойдя «Торонто». Впрочем, у «листьев» есть три игры в запасе при отставании в одно очко.

Что касается Кучерова, то он вновь стал лидером гонки бомбардиров. У Никиты какие-то невероятные 83 (32+51) очка в 48 матчах, у Маккиннона за такое же количество игр на один балл меньше. В прогрессии россиянин идёт на 142 очка за регулярку.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android