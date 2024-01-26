Маккиннон, подвинься! Кучеров играючи уничтожил ещё один клуб НХЛ

Никита набрал очередные три очка в игре с «Аризоной» и вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона.

Вчера нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон покуражился над обороной «Вашингтона», оформив покер и добавив к нему результативную передачу. Пять очков канадца позволили ему догнать и перегнать в гонке бомбардиров сезона Никиту Кучерова, который позавчера положил хет-трик в ворота «Филадельфии».

«Какая дикая гонка! А ведь ещё даже не февраль», — даже соцсети НХЛ в восторге от битвы титанов-бомбардиров, но этот пост был написан уже сегодня. После того, как Кучеров, приняв новый вызов от Маккиннона, выдал очередной концерт и вернул себе лидерство в сражении за «Арт Росс Трофи».

«Тампа» принимала дома «Аризону», и Кучеров молчал лишь до конца первого периода. На 20-й минуте при счёте 1:1 Никита отдал зовущую передачу в чужую зону на Брейдена Пойнта, а дальше всё решило мастерство канадца и не слишком уверенная игра вратаря «койотов» Ингрэма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Тампа» предрешила исход встречи. Кучеров забил 32-й гол в сезоне великолепным броском в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пять минут россиянин при игре в большинстве начертил передачу на капитана Стэмкоса, и тот показал, что его вантаймер тоже в полнейшем порядке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Стивен забил 20-й гол в сезоне, что сделало его лишь пятым действующим хоккеистом НХЛ с 20+ голами в четырнадцати сезонах лиги. Канадец повторил результат Малкина, а впереди Овечкин (18 сезонов), Кросби (16) и Кейн (15).

Вскоре «Тампа» забила пятый гол уже без участия Кучерова, а затем без каких-либо проблем довела дело до победы. 6:2 – «молнии» поднялись в топ-3 Атлантического дивизиона, обойдя «Торонто». Впрочем, у «листьев» есть три игры в запасе при отставании в одно очко.

Что касается Кучерова, то он вновь стал лидером гонки бомбардиров. У Никиты какие-то невероятные 83 (32+51) очка в 48 матчах, у Маккиннона за такое же количество игр на один балл меньше. В прогрессии россиянин идёт на 142 очка за регулярку.