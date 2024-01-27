Бучневич забросил 15-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Сиэтла»

В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Сент-Луис Блюз».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 3:3.

Третью шайбу гостей в этом матче забросил российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич, поразив ворота Джоуи Даккорда после передачи Роберта Томаса. Этот гол стал для россиянина 15-м в текущем сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что также в этом матче Бучневич отметился результативной передачей.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате, с учётом этой игры, на счету Бучневича 36 (15+21) очков в 45 играх.