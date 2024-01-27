Бучневич забросил 15-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Сиэтла»
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В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Сент-Луис Блюз».
На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 3:3.
Третью шайбу гостей в этом матче забросил российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич, поразив ворота Джоуи Даккорда после передачи Роберта Томаса. Этот гол стал для россиянина 15-м в текущем сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, что также в этом матче Бучневич отметился результативной передачей.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Шенн, Крюг) – 07:39 (pp) 1:1 Дюмулен (Ларссон, Шварц) – 10:16 2:1 Бьёркстранд (Веннберг, Макканн) – 23:55 (pp) 3:1 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 26:42 3:2 Томас – 35:01 (pp) 3:3 Бучневич (Томас) – 41:26 3:4 Бучневич (Шенн) – 63:31
Всего в нынешнем регулярном чемпионате, с учётом этой игры, на счету Бучневича 36 (15+21) очков в 45 играх.
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