«Наигрыш сработал». Павел Бучневич оценил свой гол в ворота «Ванкувера»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прокомментировал свой гол в ворота «Ванкувера» (4:3 ОТ). Россиянин стал автором заброшенной шайбы в большинстве с передачи Джейка Нейборса. Бучневич замкнул пас партнёра в пустой угол ворот.

«Это первый гол в ворота с вратарём в новом году. Ну как с вратарём, наигрыш предыгровой сработал», — написал Бучневич в своём телеграм-канале.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету Бучневича 44 матча в которых россиянин забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач. Всего в НХЛ Бучневич провёл 481 матч, забросил 149 шайб и отдал 223 результативные передачи.