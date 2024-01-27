Форвард «Сент-Луиса» Бучневич: меня не волнуют собственные очки

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал победный матч с «Сиэтл Кракен» и свой гол в дополнительное время.

«Шенн не мог дать мне ещё лучше пас, чем этот. Мне просто нужно было попасть в ворота. В последнее время я часто промахивался, так что хорошо, что попал сейчас. Меня не волнуют собственные очки. Главное, что мы одержали победу и получили шесть очков на выезде», — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ.

Во встрече Бучневич отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне Павел провёл 45 матчей, в которых набрал 36 (15+21) очков.

Напомним, в Сиэтле закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.