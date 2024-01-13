Крушитель-бунтарь, помощник Овечкина, надежда Нью-Йорка. Лучшие наши в истории НХЛ: 40-31

Спор о том, кто лучше, — классическая тема для спорта. Рейтинги, топы, обсуждения — без всего этого тяжело представить современную журналистику и хоккей. Североамериканские коллеги регулярно радуют болельщиков, создавая списки на разные темы и разной степени «вечности».

Мы подумали и решили — а почему бы не создать собственный рейтинг? Списки наших коллег всегда интересны, однако не менее увлекательно изучить, как относятся к тем или иным игрокам по другую сторону океана.

Так что хотим представить вам авторский топ-50 лучших российских хоккеистов в истории НХЛ. Он, скорее всего, окажется не менее спорным, чем североамериканский. Но в этом же и плюс рейтингов, верно? По-своему оценить влияние личностей нашей любимой сферы. Тем более автор планирует читать все ваши комментарии и, вероятно, ответить на вопросы отдельно — уже по итогам выхода всего рейтинга.

Топ окажется крупным, поэтому будет разделён на пять материалов — по десятке лучших. Сегодня мы хотим представить вам места с 40-го по 31-е.

40. Алексей Касатонов

Клубы: «Нью-Джерси Дэвилз», «Майти Дакс оф Анахайм», «Сент-Луис Блюз», «Бостон Брюинз» (1989—1996) — 7 сезонов в НХЛ

383 матча, 160 (38+122) очков, «+52» — в регулярных чемпионатах

33 матча, 11 (4+7) очков, «-2» — в плей-офф

Алексей Касатонов (справа) Фото: Steve Crandall/Getty Images

Защитник был задрафтован «Нью-Джерси» в 1983 году в 12-м раунде под общим 225-м номером. Правда, отъезда в НХЛ пришлось ждать аж шесть лет. Касатонов присоедился к «дьяволам» только в 1989-м.

Хоккеист переезжал в Северную Америку вместе с рядом других советских легенд, когда Александр Могильный открыл дверку из СССР. На момент дебюта в НХЛ Касатонову было уже 30 лет, но Алексей считался суперзвездой. Он переехал в НХЛ в статусе двукратного победителя Олимпийских игр, трёхкратного чемпиона мира и семикратного чемпиона Европы. И в Северной Америке быстро смог завоевать авторитет, соответствующий его хоккейному статусу.

Касатонов в дебютном сезоне-1989/1990, часть которого провёл ещё в ЦСКА, записал на свой счёт 21 (6+15) очко в 39 матчах регулярного чемпионата, войдя в топ-15 лучших бомбардиров команды, хоть и отыграв в команде лишь половину сезона. Следующий год выдался для него лучшим в плане личной статистики — что в НХЛ, что за всю карьеру. Защитник набрал 41 (10+31) очко в 78 матчах, став восьмым лучшим бомбардиром и вторым лучшим защитником-бомбардиром «Дэвилз» в сезоне. Кроме того, показатель полезности Алексея («+23») также оказался лучшим в «Нью-Джерси».

Несмотря на клубные неудачи, в 1994-м, уже выступая за «Майти Дакс оф Анахайм», Касатонов получил приглашение на Матч звёзд. В НХЛ он провёл не так много матчей, но запомнился как яркий хоккеист, суперзвезда поколения и надёжный защитник. По завершении карьеры Алексея часто звали на благотворительные матчи ветеранов «Дэвилз». Защитник также открыл в Нью-Йорке свою межнациональную хоккейную школу для детей. В 2009-м был введён в Зал славы — пока только ИИХФ.

Среди российских игроков обороны Алексей входит в топ-30 по количеству матчей (30-й), голов (19-й), передач (23-й) и очков (23-й). Кроме того, Касатонов — седьмой в списке лучших российских защитников по общему показателю полезности и 22-й среди всех россиян.

39. Павел Бучневич

Клубы: «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз» (с 2016-го) — 8-й сезон в НХЛ

474 матча, 367 (147+220) очков, «+56» — в регулярных чемпионатах

20 матчей, 12 (1+11) очков, «-3» — в плей-офф

Павел Бучневич Фото: Alex Gallardo/AP Photo/ТАСС

Ещё один молодой представитель рейтинга. 28-летний Бучневич проводит уже восьмой год в НХЛ. В 2013-м Павел был задрафтован «Рейнджерс» в третьем раунде под общим 75-м номером. В Северную Америку нападающий переехал лишь тремя годами позже, когда ему было всего 21.

Дебютный сезон у Бучневича ушёл на адаптацию — первый гол в НХЛ форвард забил лишь в седьмом матче, поразив ворота «Бостона». Всего в том чемпионате россиян набрал 20 (8+12) очков в 41 встрече, а также успел отыграть пять матчей в плей-офф. Однако уже в сезоне-2017/2018 Бучневич с 43 (14+29) очками в 73 играх стал вторым ассистентом и четвёртым бомбардиром «Рейнджерс» (из числа тех игроков, кто не менял клубную прописку).

Лучшую кампанию Павел провёл в чемпионате-2021/2022, когда уже выступал за «Сент-Луис». Нападающий набрал 76 (30+46) баллов в 73 встречах. Он финишировал вторым в клубной гонке снайперов, третьим — в гонке ассистентов и четвёртым — в гонке бомбардиров.

Бучневич взял на себя лидерские обязанности в стане «блюзменов», всегда борется до последнего и не забывает успешно играть в нападении. Павел уже 31-й среди всех российских хоккеистов по количеству голов, 33-й — по очкам, 35-й — по ассистам. При этом по количеству матчей нападающий лишь 70-й, что говорит о его отличной результативности. Такая высокая позиция в топе — следствие открытости, самоотверженности и целеустремлённости Бучневича, который подкупает своей хоккейной страстью.

38. Игорь Кравчук

Клубы: «Чикаго Блэкхоукс», «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз», «Оттава Сенаторз», «Калгари Флэймз», «Флорида Пантерз» (1992—2003) — 12 сезонов в НХЛ

699 матчей, 274 (64+210) очка, «-57» — в регулярных чемпионатах

51 матч, 21 (6+15) очко, «-15» — в плей-офф

Игорь Кравчук Фото: Steve Crandall/Getty Images

«Чикаго» выбрал защитника в 1991 году в четвёртом раунде под общим 71-м номером. Кравчука, однако, «чёрным ястребам» пришлось ждать недолго — уже в 1992-м, в возрасте 25 лет, Игорь перебрался в НХЛ.

Дебют защитника в Национальной хоккейной лиге вышел достаточно примечательным. 27 февраля 1992 года Кравчук подписал контракт с «Чикаго» — и в этот же день провёл свой первый матч за команду. А вместе с тем ещё и забил дебютный гол в НХЛ.

Лучшей для Игоря стала кампания-1993/1994. Несмотря на провалы «Эдмонтона», за который он тогда выступал, сам хоккеист набрал аж полсотни очков — 50 (12+38) в 81 матче. Кравчук стал вторым ассистентом, пятым бомбардиром и девятым снайпером «Ойлерз» в чемпионате.

Примечательным вышел и сезон-1997/1998. Выступая за «Оттаву», защитник набрал 35 (8+27) очков в 81 встрече и завершил чемпионат в статусе третьего ассистента, четвёртого бомбардира и восьмого снайпера «Сенаторз». Кроме того, Кравчук получил приглашение на Матч звёзд.

Хоккеисту не хватило всего одной встречи, чтобы добраться до круглой отметки в 700 матчей в НХЛ. Лишь 34 россиянам в истории покорилось это юбилейное число. По количеству матчей, как уже и так наверняка стало понятно, Кравчук занимает 35-е место, по передачам — 37-е. Среди российских защитников Игорь 14-й по количеству встреч, 10-й по голам, а также девятый по ассистам и очкам.

37. Александр Сёмин

Клубы: «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина Харрикейнз», «Монреаль Канадиенс» (2003/2004, 2006—2012, 2015) — 11 сезонов в НХЛ

650 матчей, 517 (239+278) очков, «+71» — в регулярных чемпионатах

51 матч, 34 (15+19) очка, «-1» — в плей-офф

Александр Сёмин Фото: Bob Leverone/Getty Images

«Вашингтон» выбрал форварда в первом раунде под общим 13-м номером в 2002-м. Через год 19-летний Сёмин отправился в Северную Америку и сезон провёл в составе «Кэпиталз», набрав 22 (10+12) очка в 52 матчах.

После двух лет в России Александр вернулся в «Вашингтон» в 2006-м и на долгое время стал игроком основы и одним из лидеров клуба. Свой лучший сезон нападающий провёл в 2009-2010-х годах. Тогда Сёмин набрал 84 (40+44) балла в 73 встречах, став 13-м бомбардиром чемпионата и уступив лишь Илье Ковальчуку и Александру Овечкину из россиян. Форвард помог «Вашингтону» выиграть Президентский кубок.

Несмотря на неудачи Сёмина в карьере после «Кэпиталз», Александр стал неотъемлемой частью становления «Кэпиталз» и помощником в голевых свершениях Овечкина. Хоть нападающий провёл относительно не так много матчей в НХЛ (43-й среди россиян) и последние годы показывал не самую убедительную игру, Сёмин занимает 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги среди российских хоккеистов, 15-е — в списке лучших снайперов и 24-е — в списке лучших ассистентов.

36. Игорь Королёв

Клубы: «Сент-Луис Блюз», «Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Чикаго Блэкхоукс» (1992–2004) — 12 сезонов в НХЛ

795 матчей, 346 (119+227) очков, «-29» — в регулярных чемпионатах

41 матч, 8 (0+8) очков, «-12» — в плей-офф

Игорь Королёв Фото: Graig Abel/Getty Images

Центральный нападающий был задрафтован «Сент-Луисом» в 1992-м во втором раунде под общим 38-м номером. В том же году, в 19-летнем возрасте, Королёв перебрался в Северную Америку.

В составе «блюзменов» Игорь проявил себя не особо успешно, зато в первом же полноценном сезоне в «Виннипеге» (1995/1996) установил личный рекорд результативности. Нападающий набрал 51 (22+29) очко в 73 матчах, завершив регулярку пятым бомбардиром «Джетс». Ударно Королёв провёл и время в «Торонто». В сезоне-1998/1999 Игорь стал пятым по количеству очков в составе «Мэйпл Лифс», записав на свой счёт 47 (13+34) баллов в 66 встречах.

Хоть нападающий не сводил с ума своей статистикой, он всегда выкладывался на полную и считался одним из самых трудолюбивых хоккеистов своего времени. Даже в периоды, когда результативность Королёва снижалась, спортсмен ответственно подходил к игре в защите. Что в России, что в Северной Америке он заслужил колоссальное уважение. Эталон нападающего, таскающего рояль и дающего возможность другим поиграть на нём.

К сожалению, уже после завершения карьеры игрока Королёв вместе с «Локомотивом» разбился в кошмарной авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года.

Несмотря на бо́льшую оборонительную направленность, нападающий занимает 22-е место по количеству матчей среди российских хоккеистов, 30-е — по ассистам, 34-е — по очкам и 41-е — по голам.

35. Валерий Каменский

Клубы: «Квебек Нордикс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз», «Нью-Джерси Дэвилз» (1991—2002, за исключением аренды в сезоне-1994/1995 в швейцарскую «Амбри-Пиотту») — 11 сезонов в НХЛ

637 матчей, 501 (200+301) очко, «+15» — в регулярных чемпионатах

66 матчей, 60 (25+35) очков, «+15» — в плей-офф

Валерий Каменский Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Нападающий был выбран «Квебеком» в 1988-м под общим 129-м номером. Правда, присоединился к «Нордикс» только через три года, в 25-летнем возрасте.

Каменский неплохо выступал с дебютного сезона в НХЛ, но лучшим для него стал сезон-1995/1996. Нападающий набрал аж 85 (38+47) очков в 81 встрече регулярного чемпионата, став третьим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Колорадо». А в плей-офф Валерий внёс неоценимый вклад в победу «Эвеланш» в Кубке Стэнли, добавив в свою копилку ещё 22 (10+12) балла в 22 встречах. Россиянин стал вторым снайпером и бомбардиром команды в том розыгрыше — сразу после легендарного Джо Сакика, а также третьим ассистентом.

В следующие сезоны Каменский также активно себя проявлял, входя в число лучших игроков «Колорадо». И даже смог получить нашивку альтернативного капитана «Эвеланш», проносив её в кампаниях-1997/1998 и 1998/1999.

Нападающий занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян. Каменский также 44-й по количеству матчей, 18-й — по голам и 23-й — по ассистам.

34. Илья Сорокин

Клубы: «Нью-Йорк Айлендерс» (с 2021-го) — 4-й сезон в НХЛ

164 матча, 82 победы, КН 2,50; 92,1% ОБ, 18 шат-аутов — в регулярных чемпионатах

13 матчей, шесть побед, КН 2,70; 92,3% ОБ, без шат-аутов — в плей-офф

Илья Сорокин Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

Голкипер был выбран «Айлендерс» в 2014-м в третьем раунде под общим 78-м номером. Присоединился, однако, Илья к «островитянам» лишь шестью годами позже — летом 2020-го. На тот момент Сорокину было 25 лет.

Вратарь дебютировал за «Нью-Йорк» 16 января 2021 года. Спустя месяц, 16 февраля, Илья одержал первую победу в НХЛ, с ходу «засушив» «Баффало», а в следующей встрече – и «Питтсбург». После этого Сорокин завоевал место в рамке ворот, хоть и делил её периодически с более опытными коллегами, включая Семёна Варламова.

Илья практически с ходу стал одним из лучших голкиперов мира, постепенно всё больше и больше развиваясь. Уже в дебютном сезоне Сорокин стал седьмым в НХЛ по коэффициенту надёжности (2,17) и 11-м по проценту отражённых бросков (91,8%). А на второй год навязал борьбу Игорю Шестёркину за звание лучшего вратаря лиги, завершив сезон вторым по проценту ОБ (92,5%) и четвёртым по КН (2,40).

По итогам сезона-2022/2023 россиянина и вовсе номинировали на «Везина Трофи»! По итогам регулярки стал третьим по проценту ОБ (92,4%) и пятым по КН (2,33). Несмотря на то что «Везина» в итоге досталась Линусу Улльмарку из «Бостона», Сорокин чётко и ясно заявил о своём новом статусе суперзвезды всей лиге. Кроме того, его вызвали на Матч звёзд — 2023.

В данный момент Илья делит первое место среди всех действующих вратарей НХЛ по проценту ОБ (92,1%) вместе с Шестёркиным и в целом занимает пятую строчку среди голкиперов за всю историю лиги по этому показателю (среди тех, кто сыграл минимум 100 матчей). По КН Сорокин — пятый среди активных стражей ворот (2,49).

При этом хоккеист «Айлендерс» делит первое место среди всех российских вратарей по проценту отражённых бросков (среди тех, кто провёл не менее 50 матчей) и третье по коэффициенту надёжности (после Шести и Евгения Набокова). Прямо сейчас мы наблюдаем за одним из наших величайших голкиперов — и это ещё далеко не конец.

33. Сергей Немчинов

Клубы: «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Джерси Дэвилз» (1991—2002) — 11 сезонов в НХЛ

761 матч, 345 (152+193) очков, «+52» — в регулярных чемпионатах

105 матчей, 31 (11+20) очко, «+3» — в плей-офф

Сергей Немчинов Фото: Steve Crandall/Getty Images

Центральный нападающий был задрафтован «Рейнджерс» в 1990 году в 12-м раунде под общим 244-м номером. Уже на следующий сезон Немчинов перебрался в НХЛ в возрасте 27 лет.

Немчинов шесть лет провёл в «Рейнджерс». Дебютный сезон вышел для него самым успешным — 58 (30+28) очков в 73 встречах. Сергей стал четвёртым снайпером, а также седьмым ассистентом и бомбардиром «Нью-Йорка» в регулярке.

Следующие годы он держался примерно на том же уровне. А в 1994-м завоевал с «Рейнджерс» Кубок Стэнли. В регулярке нападающий вошёл в топ-9 команды по голам (седьмой), передачам (восьмой) и очкам (девятый). В победном плей-офф Немчинов набрал всего 5 (2+3) очков, но обе шайбы забросил в финале Восточной конференции с «Дэвилз».

Вместе с Александром Карповцевым, Алексеем Ковалёвым и Сергеем Зубовым они стали первыми россиянами в истории «Рейнджерс», чьи имена выгравировали на Кубке Стэнли.

Через шесть лет форвард повторил успех, выиграв второй трофей — на этот раз уже с самим «Нью-Джерси». Немчинов забил три гола, к которым добавил два ассиста, но каждая его шайба помогала «дьяволам» в тяжёлый момент. В решающей, четвёртой встрече первого раунда Сергей оформил дубль и выбил «Флориду» из розыгрыша. А на следующей стадии забил гол в ворота «Торонто» в важнейшем пятом матче, сравняв счёт.

Немчинов входит в топ-45 россиян в истории НХЛ по количеству очков (36-й), матчей (26-й), шайб (29-й) и передач (43-й). По количеству баллов для российских нападающих в плей-офф Сергей занимает 19-е место, по встречам — 11-е, по ассистам — 17-е, а по голам — 27-е.

32. Дарюс Каспарайтис

Клубы: «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс» (1992—2007, за исключением локаутного сезона-2004/2005, когда играл за «Ак Барс») — 14 сезонов в НХЛ

863 матча, 163 (27+136) очка, «+39» — в регулярных чемпионатах

83 матча, 12 (2+10) очков, «-9» — в плей-офф

Дарюс Каспарайтис Фото: Steve Crandall/Getty Images

Защитник был задрафтован «Айлендерс» в 1992-м в первом раунде под общим пятым номером. Ещё никому толком не известный Каспарайтис в том же году и перебрался за океан — в 20-летнем возрасте.

Дарюс сразу начал завоёвывать авторитет и определённый статус в лиге. В дебютном сезоне защитник отметился нарушением негласного правила НХЛ — не трогать суперзвёзд. Так, российско-литовский хоккеист поучаствовал в стычке с легендой «Питтсбурга» Марио Лемье и опрокинул того на лёд.

Каспарайтис в принципе запомнился своим жёстким стилем игры. Он же культивировал в НХЛ «мельницу». Защитник «Дэвилз» Скотт Стивенс даже придумал для Дарюса известное прозвище — Каспер — недружелюбное привидение. Хоккеисту было всё равно, кто выходил против него — все были равны. За время в НХЛ от его действий успели пострадать и великий Уэйн Гретцки, и легендарный Эрик Линдрос, и суперзвёздный Яромир Ягр. Доставалось и соотечественникам — например, Павлу Буре.

Линдрос после жёсткого хита Каспера и вовсе выбыл на 18 матчей.

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Лучшим сезоном для Дарюса выдался дебютный. Тогда Каспарайтис набрал 21 (4+17) очко в 79 матчах при показателе полезности «+15» и безумных 166 минутах штрафа. Кампанию-2001/2002 защитник «Питтсбурга» провёл с нашивкой альтернативного капитана, чемпионат-2005/2006 — в том же статусе, но уже в «Рейнджерс».

Несмотря на отсутствие клубных побед и не особо показательную личную статистику (20-й по очкам среди всех российских защитников), хоккеист стал одним из самых жёстких и уважаемых игроков НХЛ. Его стиль был известен всем: домосед, для которого нет авторитетов и который готов сокрушить кого угодно. Он также ввёл в «Рейнджерс» традицию, до сих пор действующую в клубе: после побед выходить в центр площадки и приветствовать болельщиков, поднимая клюшки в воздух.

Кроме того, Каспер — второй самый грубый игрок в истории российского хоккея. Он заработал 1379 штрафных минут, лишь на 30 минут отстав от лидирующего Андрея Назарова.

31. Дмитрий Орлов

Клубы: «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз» (с 2011-го) — 13-й сезон в НХЛ

749 матчей, 288 (66+222) очков, «+108» — в регулярных чемпионатах

81 матч, 31 (2+29) очко, «-7» — в плей-офф

Дмитрий Орлов Фото: Karl B DeBlaker/AP Photo/ТАСС

Защитника выбрал «Вашингтон» в 2009-м во втором раунде под общим 55-м номером. Двумя годами позже, в 20-летнем возрасте, Орлов присоединился к «Кэпиталз».

Дмитрий 12 лет провёл в столичном клубе и был обменян из него уже в статусе альтернативного капитана команды в 2023 году. Для самого защитника сезон-2022/2023 стал лучшим в плане личной статистики — 36 (7+29) очков в 66 матчах и Президентский кубок в составе исторически хорошего «Бостона». А в 2016-м хоккеист был номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый за стойкость, личные качества игрока и преданность своему виду спорта.

Орлов славится своей активной помощью атаке — со временем он развил этот навык и стал опасным гостем на чужой стороне площадки. Но и в своей зоне Дмитрий успешно справляется. Благодаря именно такой игре хоккеист помог «Вашингтону» выиграть долгожданный Кубок Стэнли в 2018 году.

Орлов, продолжающий карьеру, занимает 27-е место среди российских игроков по количеству матчей, а также четвёртое среди действующих. Дмитрий уже находится на восьмой строчке в списке лучших защитников-бомбардиров и ассистентов среди россиян (лучший среди всех активных российских оборонцев). По количеству матчей и голов хоккеист девятый среди российских защитников — и второй среди действующих.