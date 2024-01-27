Бучневич повторил достижение Владимира Тарасенко за «Сент-Луис Блюз»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Сиэтле закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В дополнительное время победу «блюзменам» принёс Павел Бучневич. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бучневич, сравняв счёт в третьем периоде и забросив в овертайме, повторил достижение Владимира Тарасенко за «блюзменов». У Владимира таких случаев за клуб два.

Бучневич стал седьмым игроком «Сент-Луис Блюз» с таким достижением. Кроме Тарасенко, это делали Джейден Шварц (дважды), Крис Стюарт, Билл Герин, Род Бриндамор и Роб Рэймидж.

Напомним, во встрече Бучневич отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне Павел провёл 45 матчей, в которых набрал 36 (15+21) очков.