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Орлов и Никонов не сдержали эмоций и схлестнулись в драке в дерби «Спартак» — «Динамо»

Орлов и Никонов не сдержали эмоций и схлестнулись в драке в дерби «Спартак» — «Динамо»
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В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Спартак» принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт не открыт – 0:0.

На старте второго периода 20-летний российский защитник «Спартака» Даниил Орлов вступился за своего голкипера Дмитрия Николаева, на которого после борьбы на пятачке навалился нападающий гостей Андрей Никонов. В результате оба хоккеиста не смогли сдержать своих эмоций, что вылилось в непродолжительную драку. За этот эпизод игроки получили по две минуты малого штрафа за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Динамо», набрав 76 очков 55 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Спартак» (72) располагается на четвёртой строчке. Обе команды уже гарантировали себе участие в Кубке Гагарина – 2024.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Менелл, Гусев) – 30:02 (5x4)     1:1 Бурмистров (Рукавишников, Орлов) – 33:56 (5x5)     1:2 Чернышов (О'Делл) – 37:39 (5x5)    
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