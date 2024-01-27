Орлов и Никонов не сдержали эмоций и схлестнулись в драке в дерби «Спартак» — «Динамо»

В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Спартак» принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт не открыт – 0:0.

На старте второго периода 20-летний российский защитник «Спартака» Даниил Орлов вступился за своего голкипера Дмитрия Николаева, на которого после борьбы на пятачке навалился нападающий гостей Андрей Никонов. В результате оба хоккеиста не смогли сдержать своих эмоций, что вылилось в непродолжительную драку. За этот эпизод игроки получили по две минуты малого штрафа за грубость.

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Напомним, «Динамо», набрав 76 очков 55 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Спартак» (72) располагается на четвёртой строчке. Обе команды уже гарантировали себе участие в Кубке Гагарина – 2024.