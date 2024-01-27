Алексей Жамнов назвал одну из причин, из-за которой «Спартак» выиграл дерби у «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ на московским «Динамо» (4:3 Б).

«Молодёжь сегодня отлично смотрелась? Конечно, для нас в этой ситуации, когда много травмированных ребят, можно посмотреть наше будущее, нашу молодёжь. Радует то, что в принципе в игре с «Динамо» ребята проявили себя очень достойно. Для нас это большой плюс на будущее.

Натренировали буллиты? У игроков спросите, но мы немного потренировались. А так в целом это больше вопросы к игрокам. Я не могу научить, как бить буллиты.

Николаева критиковали после одного из матчей с «Динамо», а сегодня он творил чудеса? Мы для этого его и брали, потому что знаем его потенциал. Он устойчив. Что касается критики, то покажите мне хоть одного хоккеиста, в адрес которого бы не было критики. К этому надо относиться спокойно. Он держал нас в игре, выручил в очень многих моментах, и это одна из причин, по которой мы сегодня победили», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.