Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бостон» разгромил на выезде «Филадельфию», забросив шесть шайб в ворота «Флайерз»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:2. Хозяева потерпели четвёртое поражение кряду, а гости одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

В составе «Брюинз» дублем отметился чешский форвард Давид Пастрняк, ещё по шайбе на счету Чарли Макэвоя, Дэнтона Хайнена, Джеймса ван Римсдайка и Чарли Койла. У «Флайерз» дубль оформил Тайсон Фёрстер.

Напомним, что «Бостон», набрав 71 очко в 49 матчах, является лидером турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (56) – на седьмой строчке.

В следующем матче «Бостон» примет «Калгари Флэймз» (7 февраля), а «Филадельфия» сыграет на выезде с «Флоридой Пантерз» (7 февраля).