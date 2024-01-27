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«Бостон» разгромил на выезде «Филадельфию», забросив шесть шайб в ворота «Флайерз»

«Бостон» разгромил на выезде «Филадельфию», забросив шесть шайб в ворота «Флайерз»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:2. Хозяева потерпели четвёртое поражение кряду, а гости одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

В составе «Брюинз» дублем отметился чешский форвард Давид Пастрняк, ещё по шайбе на счету Чарли Макэвоя, Дэнтона Хайнена, Джеймса ван Римсдайка и Чарли Койла. У «Флайерз» дубль оформил Тайсон Фёрстер.

Напомним, что «Бостон», набрав 71 очко в 49 матчах, является лидером турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (56) – на седьмой строчке.

В следующем матче «Бостон» примет «Калгари Флэймз» (7 февраля), а «Филадельфия» сыграет на выезде с «Флоридой Пантерз» (7 февраля).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 14:09     0:2 Макэвой (Заха) – 15:46     0:3 Хайнен – 16:47     0:4 Пастрняк – 18:23     0:5 ван Римсдайк (Пастрняк, Линдхольм) – 21:15     1:5 Фёрстер (Санхайм) – 35:23     2:5 Фёрстер (Кутюрье, Люкселль) – 51:24     2:6 Койл (Фредерик, ван Римсдайк) – 54:45    
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