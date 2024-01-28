«Просто взрыв». Американский журналист – о голе Александра Овечкина

Американский журналист Грант Полсен отреагировал на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпитал» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».
«Овечкин только что забросил бомбу из верхней части своего «офиса», недалеко от точки вбрасывания. Классика. Просто взрыв», — написал Полсен в своей социальной сети X (ранее Twitter).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забросил 831 шайбу.
На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. В следующем матче столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс».
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