«Просто взрыв». Американский журналист – о голе Александра Овечкина

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американский журналист Грант Полсен отреагировал на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпитал» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».

«Овечкин только что забросил бомбу из верхней части своего «офиса», недалеко от точки вбрасывания. Классика. Просто взрыв», — написал Полсен в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забросил 831 шайбу.

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. В следующем матче столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс».