Александр забил впервые с начала января и набрал два очка в самой концовке! Но «Вашингтон» всё равно проиграл.

Овечкин вернулся! Прервал серию без голов, приблизился к Гретцки и спас матч с «Далласом»

«Вашингтон», проиграв три матча подряд, серьёзно усложнил своё положение в борьбе за плей-офф. Соперники в это время так или иначе набирали очки — и перед встречей с «Далласом» от восьмой строчки «столичные» отставали на четыре балла.

При этом капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин по-прежнему в январе лишь с одной шайбой. Его безголевая серия достигла уже восьми матчей.

«Даллас», наоборот, выиграл трижды в последних четырёх встречах и подобрался к лидеру Запада «Ванкуверу». «Старз» отставали от «косаток» всего на пять баллов до старта игры с «Вашингтоном».

Перед матчем «Даллас» провёл трогательную церемонию в честь нападающего Мэтта Дюшейна. 33-летний форвард ещё в декабре провёл свой 1000-й матч в НХЛ! Он вышел на лёд со своей семьёй, ему аплодировали фанаты, а руководители клуба подарили игроку памятную серебряную клюшку.

Старт матча команды провели относительно спокойно, привыкая друг к другу. А на 10-й минуте «Вашингтон» вышел вперёд! Евгений Кузнецов вошёл в зону «Старз», бросил — попал в защитника. Шайба отскочила к Энтони Манте, который в касание щёлкнул, — гол! 15-й для форварда в сезоне, у Кузи — 10-й ассист.

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Радоваться, однако, «столичным» было рано. «Даллас» сравнял счёт уже через 68 секунд. Дилан Строум совершил потерю в чужой зоне, «звёзды» убежали в контратаку. Роопе Хинц скинул шайбу себе за спину — оттуда Уайатт Джонсон мощно бросил в самую девятку. 1:1!

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Кошмар для «Вашингтона» на этом только начинался. Стартовое вбрасывание осталось за «Далласом» — хоккеисты сразу закинули шайбу в чужую зону. «Звёзды» в борьбе смогли выиграть владение и отдать передачу в слот. Там защитник Томас Харли в одиночестве получил шайбу, прицелился и бросил в левый угол низом. Чарли Линдгрен был закрыт четырьмя (!) игроками — без шансов для вратаря. А между двумя голами «Далласа» прошло всего 19 секунд…

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В конце первого периода гости едва не пропустили ещё раз. Играя в большинстве, Овечкин потерял шайбу, неловко свалившись на лёд, «столичные» провалились и пропустили контратаку. «Даллас» чудом не забил.

Во втором периоде «столичные» немного оживились. Даже совершили небольшой навал — он в итоге привёл к голу! Защитник Расмус Сандин получил шайбу, протащил её вдоль синей линии и бросил, «прошив» Джейка Эттингера. 2:2.

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…но этот гол не дал нужного запала команде. «Даллас», на 31-й минуте получив шанс реализовать большинство, выиграл вбрасывание, Миро Хейсканен от синей перевёл направо на Тайлера Сегина, а тот отдал на пятачок. Оттуда Мэйсон Марчмент «проткнул» шайбу в ворота — 3:2.

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За два периода «Вашингтон» нанёс лишь 13 бросков…

А третий игровой отрезок начался с ещё одного болезненного «укола». На 43-й минуте Овечкин убежал в атаку и бросил верхом — Эттингер спас. Шайбу после сейва подхватил хоккеист «Далласа», отдал на Дюшейна. Юбиляр улетел в контратаку и «проткнул» на Марчмента. Мэйсон придержал шайбу и вернул Мэтту. Защитники упустили Дюшейна, а нападающий спокойно прицелился и бросил под мышкой Линдгрену. 4:2.

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На 58-й минуте «Вашингтон» получил право на большинство. «Столичные» заменили вратаря на шестого полевого игрока. После ряда розыгрышей шайба пришла на синюю линию к Овечкину — тот размахнулся, пальнул… и забил! Прервал восьмиматчевую сухую серию и забросил шайбу под номером 831! До Уэйна Гретцки осталось всего 63 гола.

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У Кузи плюс ещё один ассист.

Но и это было не всё! «Вашингтон» продолжил давить, опять заменив вратаря. Овечкин вновь пальнул от синей — Эттингер спас. На этом эпизод не закончился. Строум проявил чудеса наглости, выгреб шайбу из-под голкипера и вбил её в сетку! Судьи сначала отменили взятие ворот, но после обсуждения и просмотра всё же засчитали. 4:4 за 43 секунды до конца третьего периода и второе очко Овечкина в матче!

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К сожалению, «Вашингтон» всё равно не смог вырвать победу. Харли в овертайме оформил дубль, «Даллас» выиграл.

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«Кэпиталз» потерпели четвёртое поражение подряд, но благодаря своему капитану смогли вырвать такое важное очко в этой встрече. Ови вернулся?