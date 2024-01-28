«Грандиозный финиш». Карбери оценил спасение «Вашингтона» в концовке матча с «Далласом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче с «Далласом» (4:5 ОТ), в котором «Кэпиталз» сравняли счёт, забросив две шайбы в последние две минуты третьего периода.

«Это был грандиозный финиш основного времени. Мы не сдались в по-настоящему сложной игре с действительно хорошей командой. Спасибо нашим ребятам за то, что они не сдались и нашли способ сравнять счёт. Конечно, мне бы хотелось найти способ получить это второе очко, но, как я им сказал, это завоёванное очко может оказаться очень, очень важным в будущем», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Отметим, что возвращение «Вашингтона» в игру началось с гола капитана Александра Овечкина, который прервал восьмиматчевую безголевую серию.