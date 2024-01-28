«Сегодня не наш день». Козлов — о пропущенной шайбе в пустые ворота в овертайме

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (4:5 ОТ) и рассказал, зачем тренерский штаб уфимцев в овертайме снял вратаря. Напомним, форвард «Адмирала» Антон Берлёв поразил пустые ворота и принёс победу владивостокцам.

«Третий матч на Дальнем Востоке. Отыгрались с 0:2, повели, но потом не очень дисциплинированно сыграли, соперник реализовал своё большинство. В овертайме рискнули сменить вратаря на полевого, но сегодня не наш день. Считаю, мы взяли одно очко, а не потеряли.

Насколько эффективно снимать вратаря в овертайме? Это игра 3х3, одно очко есть, почему бы не взять два. Рискнули снять вратаря», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в рамках дальневосточного выезда. Повторный матч между командами состоится завтра, начало в 12:30 мск.

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