«Адмирал» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче с девятью голами

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Матч завершился волевой победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

«Адмирал» забросил две быстрые шайбы на старте второго периода — отличились Александр Горшков и Дмитрий Бучельников. «Салават Юлаев» переломил ход матча, забив два гола с интервалом в 31 секунду под занавес второго периода — отличились Иван Дроздов и Александр Хмелевски. Уфимцы забросили ещё две шайбы в третьем периоде и довели преимущество до двух голов — 4:2. Голы забили Данил Башкиров и Сергей Шмелёв. «Адмирал» сумел быстро сравнять счёт благодаря голам Кирилла Петькова и Клиффа Пу. В овертайме гости сняли вратаря, но пропустили гол в пустые ворота от Антона Берлёва.

Повторный матч между командами состоится завтра, начало в 12:30 мск.