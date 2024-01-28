Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче с девятью голами

«Адмирал» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче с девятью голами
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Матч завершился волевой победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

«Адмирал» забросил две быстрые шайбы на старте второго периода — отличились Александр Горшков и Дмитрий Бучельников. «Салават Юлаев» переломил ход матча, забив два гола с интервалом в 31 секунду под занавес второго периода — отличились Иван Дроздов и Александр Хмелевски. Уфимцы забросили ещё две шайбы в третьем периоде и довели преимущество до двух голов — 4:2. Голы забили Данил Башкиров и Сергей Шмелёв. «Адмирал» сумел быстро сравнять счёт благодаря голам Кирилла Петькова и Клиффа Пу. В овертайме гости сняли вратаря, но пропустили гол в пустые ворота от Антона Берлёва.

Повторный матч между командами состоится завтра, начало в 12:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Горшков (Панкратов) – 21:54 (5x5)     2:0 Бучельников – 23:48 (5x5)     2:1 Дроздов (Хмелевски) – 37:22 (5x5)     2:2 Хмелевски (Цулыгин, Башкиров) – 37:53 (5x5)     2:3 Башкиров (Огирчук, Алалыкин) – 42:28 (5x5)     2:4 Шмелёв (Шаров, Науменков) – 46:27 (5x5)     3:4 Петьков (Завгородний, Гутик) – 53:38 (5x4)     4:4 Пу (Завгородний, Шулак) – 55:38 (5x4)     5:4 Берлёв – 60:54 (en)    
Материалы по теме
Тамбиев: в двух матчах с «Металлургом» «Адмирал» мне очень понравился
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android