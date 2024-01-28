Тамбиев — о волевой победе над «Салаватом Юлаевым»: шикарный матч, шикарный камбэк

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил волевую победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (5:4 ОТ). Сначала дальневосточники упустили преимущество в две шайбы, позволив гостям забросить четыре шайбы подряд. Затем «Адмирал» забил в концовке третьего периода два гола и перевёл матч в овертайм, где голом в пустые ворота решил матч в свою пользу.

«Шикарный матч, шикарный камбэк. Сумасшедшая поддержка зрителей, полный зал. Такой сценарий игры, наверное, и способствует такой атмосфере. Опять же, такой принципиальный соперник, в прошлом плей-офф мы их выбили из первого раунда. Всё воедино слилось. Благодарен ребятам, что не опустили руки после 2:4, гнули свою линию, сравняли. Хороший матч, мы сегодня заслужили победу. Благодарен и горд сегодня игроками «Адмирала», — цитирует Тамбиева пресс-служба дальневосточного клуба.

Повторный матч между командами состоится завтра, начало в 12:30 мск.