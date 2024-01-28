Вратарь «Лады» Подъяпольский приблизился к лидерам КХЛ по количеству матчей на ноль

28-летний российский вратарь тольяттинской «Лады» Владислав Подъяпольский отразил все 50 бросков по воротам своей команды в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком», благодаря чему приблизился к лидерам лиги по количеству «сухих» матчей.

Лучшие вратари КХЛ сезона-2023/2024 по количеству матчей «на ноль»:

Тимур Билялов («Ак Барс») – 6 матчей; Зак Фукале («Трактор») – 5 матчей; Александр Самонов («Салават Юлаев») – 5 матчей; Владислав Подъяпольский («Лада») – 5 матчей; Иван Федотов (ЦСКА) – 4 матча; Филипп Долганов («Нефтехимик») – 4 матча.

Напомним, прошедшая игра стала 40-й для Подъяпольского в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. В них он отразил 92,8% бросков, пропуская в среднем 2,29 шайбы за игру.