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Вратарь «Лады» Подъяпольский приблизился к лидерам КХЛ по количеству матчей на ноль

Вратарь «Лады» Подъяпольский приблизился к лидерам КХЛ по количеству матчей на ноль
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28-летний российский вратарь тольяттинской «Лады» Владислав Подъяпольский отразил все 50 бросков по воротам своей команды в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком», благодаря чему приблизился к лидерам лиги по количеству «сухих» матчей.

Лучшие вратари КХЛ сезона-2023/2024 по количеству матчей «на ноль»:

  1. Тимур Билялов («Ак Барс») – 6 матчей;
  2. Зак Фукале («Трактор») – 5 матчей;
  3. Александр Самонов («Салават Юлаев») – 5 матчей;
  4. Владислав Подъяпольский («Лада») – 5 матчей;
  5. Иван Федотов (ЦСКА) – 4 матча;
  6. Филипп Долганов («Нефтехимик») – 4 матча.

Напомним, прошедшая игра стала 40-й для Подъяпольского в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. В них он отразил 92,8% бросков, пропуская в среднем 2,29 шайбы за игру.

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