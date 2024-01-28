Кривокрасов объяснил, почему «Сибирь» не могла забить пять периодов подряд

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал отсутствие результативности в исполнении его команды в прошедший матчах после поражения от минского «Динамо» (1:4) в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ.

«Пять периодов команда не могла забить? Причина в том, что мы не бросаем, не угрожаем, не идём на ворота. Мы сделали 20 бросков: что в Череповце, что в Минске. Пять бросков за каждый период на 12 нападающих.

Связка Бека и Михалёва? У Михалёва игра пошла, когда у нас был последний матч дома. Он забил гол, вроде всё неплохо. Конечно, он ещё нестабильный молодой парень, он не готов играть в таком режиме. Поэтому сейчас он выпадает однозначно. На следующую игру будем что-то думать. В принципе им доволен, он играет неплохо. У него есть талант, вопросов нет. Но опыта мало, сыграть четыре матча на таком уровне на протяжении восьми дней сложно. Верю в этого парня», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.