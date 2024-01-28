Кривокрасов – о «Сибири»: одни выкладываются по полной, другие хотят спрятаться за спиной

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов выразил недовольство игрой своих подопечных после поражения в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:4).

«В первую очередь очень печально, что мы начинаем матчи таким образом. Люди, которые должны делать результат, выходят неготовыми. Когда у нас есть численное преимущество, мы выходим и просто теряем шайбу на синей линии и даже не принимаем никаких попыток вернуться назад. По поведению видно, что человек не хочет играть. И таких людей сегодня было больше, чем один. И когда такое поведение видит вся команда, уже трудно собраться. Поэтому здесь нужно смотреть, что с ними делать на следующую игру. Таким образом мы ничего не добьёмся, потому что одни выкладываются по полной программе, другие хотят проехать на нейтралке или спрятаться за спиной. И здесь это очевидно. Будем делать выводы и на следующую игру, возможно, выйдем другим составом. Эти люди не заслуживают место в составе», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.