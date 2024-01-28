Болельщики устроили массовую драку на матче ВХЛ, прошедшем в Самаре

Прошедший сегодня, 28 января, матч Всероссийской хоккейной лиги, в котором самарский ЦСК ВВС принимал пензенский «Дизель» (3:4), оказался омрачён дракой между болельщиками команд на трибунах ледового дворца.

Как отмечает ГТРК «Самара», со слов очевидцев, пензенские болельщики сначала украли у местных баннер, а затем приставали к девушкам-волонтёрам, одна из добровольцев даже упала в обморок. Местную публику такое поведение возмутило, и они подошли поговорить с гостями. В результате началась массовая драка.

ВИДЕО.

Отметим, что обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы ВХЛ. «Дизель», набрав 48 очков в 49 матчах, — на 21-й позиции, а ЦСК ВВС (44) – на 24-м месте. Лидирует же в соревновании пермский «Молот» (75).