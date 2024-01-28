Самый русский клуб НХЛ шёл к новой сенсации. Но что сотворил «Ванкувер»!

«Коламбус» и «Ванкувер» встретились второй раз за две недели и опять ушли в дополнительное время. Но если 15 января команды дошли до буллитов, а победу одержал «Коламбус», то на этот раз для определения нового победителя хватило овертайма. Хотя к послематчевым броскам команды подобрались очень близко. Первый период зрителя не порадовал – безголевой, без большого количества моментов. «Коламбус», например, за целых 20 минут нанёс всего четыре броска.

Интересное началось во втором отрезке. Уже на четвёртой минуте второго периода открыл счёт нападающий «Джекетс» Александр Тексье – они с Шоном Курали убежали два в одного против Куинна Хьюза. Что примечательно, забросил «Коламбус» эту шайбу в меньшинстве. Но в таком моменте претензий даже к одному из лучших защитников сезона не очень много: скорее уж Элиасу Петтерссону нужно было осторожнее играть на синей линии соперника. Через две минуты счёт увеличился — на этот раз забросил Шон Курали, и опять претензии к полевым игрокам «Кэнакс» — шайба прошла через две клюшки соперника, прежде чем оказаться у Курали. Ближе к концу периода начал поход за голами «Ванкувер»: Сутер отдал длинную передачу только вышедшему на смену Миллеру и забившему в этом моменте Бёзеру, оставив не у дел почти всех игроков «Джекетс».

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Но через две минуты «Коламбус» вновь вернул себе удобное преимущество. С передачи Егора Чинахова отличился Джон Бин, только приехавший со скамейки запасных.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Забавный гол в большинстве забил Кирилл Марченко – через минуту после шайбы Джона Бина. И не без помощи вратаря «Ванкувера» Тэтчера Демко – он сам завёз шайбу в ворота, когда она отскочила от штанги в щиток. Счёт стал 4:1, и на том второй период закончили.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На камбэк «Ванкувер» настраивался недолго. Как не воспользоваться моментом, когда сам «Коламбус» даёт шанс отыграться? В начале третьего периода команда начала хватать одно удаление за другим. И уже на второй минуте Элиас Петтерссон извинился за свою ошибку в голе Александра Тексье, реализовав из правого круга вбрасывания удаление Дэймона Сиверсона. Вскоре удалился Воронков – второй раз за матч (первое удаление Дмитрия стало счастливым: тогда забил сам «Коламбус»). Но теперь «Ванкувер» был настроен отыграться и не без труда, но забил и третий гол. Это была вторая шайба Бёзера, но без броска Куинна Хьюза ничего бы не случилось. В том моменте произошло сразу два подставления: после броска Хьюза сначала подправил находившийся в слоте Сутер, потом уже в ворота она залетела от клюшки Бёзера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Два периода Мерзликин радовал своей игрой, но в третьем периоде совсем расклеился. Может быть, в тот момент стоило выпустить Тарасова — хотя бы для элементарной перезагрузки команды.

Но поскольку Паскаль Венсан решил не прибегать к экстренной замене голкипера (даже несмотря на быстрые пропущенные шайбы), очень скоро Брок Бёзер оформил хет-трик. К слову, третий за сезон. Все три шайбы — работа на пятачке. Но третья была особенно тяжёлой для Мерзликина – выскочила за спину, и форвард «Ванкувера» оказался расторопнее, впервые сравняв счёт в матче – 4:4.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К тому времени арена уже завелась и пела, хотя в конце второго периода буквально была мёртвой. Всё чуть было не испортил защитник «Кэнакс» Тайлер Майерс. Для начала он сильно разбил нос Шону Курали, ударив локтём в лицо. Момент из разряда 50 на 50: удар вряд ли можно назвать умышленным, но и кровь, полившаяся из носа Курали, тоже не бутафорская. Последний, к слову, довольно быстро вернулся в игру. А вот Майерс после своего фола поехал в раздевалку и принёс своей команде удаление на пять минут.

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Большинство «Джекетс» совсем не такое хорошее, каким должно было быть. В большинстве «Коламбуса» больше опасных моментов создал «Ванкувер»: в том числе мог забивать Андрей Кузьменко. «Кэнакс» отыгрались с 4:1, выстояли пятиминутное меньшинство – только по эмоциям «Коламбус» серьёзно проигрывал в тот момент, не говоря об уровне игроков.

Чисто статистически «Джекетс» не могли победить: что по показателю xG, что по количеству опасных моментов они очень серьёзно проигрывали сопернику. Собственно, справедливость взяла верх в овертайме: с передачи уже много раз отличавшегося Брока Бёзера шайбу за минуту до конца овертайма забросил Элиас Петтерссон. В моменте большие претензии к Заку Веренски – игрок стоял на пятаке и не видел проехавшего за лицевой линией и накатывающегося со спины Петтерссона.

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По итогам встречи Петтерссон и Хьюз набрали по три очка (у Куинна – ассистентский хет-трик), герой встречи Брок Бёзер набрал четыре очка, помимо хет-трика, отдав передачу на Петтерссона в овертайме, а «Ванкувер» укрепился в роли лидера конференции.