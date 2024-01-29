Российский нападающий Егор Чинахов признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

В Сиэтле прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).
Второй звездой матча признан нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. На счету россиянина дубль. Форвард провёл на льду 18 минут 25 секунд, завершив матч с положительным показателем полезности «+1». Чинахов нанёс шесть бросков по воротам и провёл один силовой приём.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 22-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 38 матчах за клуб из Огайо. Он имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Чинахов находится в системе «Коламбуса» с сезона-2021/2022.
Первая звезда матча — форвард «Сиэтла» Джонатан Эберле, забивший два гола и отдавший результативную передачу.
Третья звезда — нападающий «Кракен» Джаред Макканн, набравший 2 (1+1) очка.
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