Российский нападающий Егор Чинахов признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

В Сиэтле прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

Второй звездой матча признан нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. На счету россиянина дубль. Форвард провёл на льду 18 минут 25 секунд, завершив матч с положительным показателем полезности «+1». Чинахов нанёс шесть бросков по воротам и провёл один силовой приём.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 22-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 38 матчах за клуб из Огайо. Он имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Чинахов находится в системе «Коламбуса» с сезона-2021/2022.

Первая звезда матча — форвард «Сиэтла» Джонатан Эберле, забивший два гола и отдавший результативную передачу.

Третья звезда — нападающий «Кракен» Джаред Макканн, набравший 2 (1+1) очка.