«Знаю, что у меня хороший бросок». Чинахов — о дубле в матче с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов прокомментировал свой дубль в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (2:4).

«Я просто стараюсь забить. Знаю, что у меня хороший бросок. Стараюсь бросать каждый раз, когда получаю шайбу», — сказал Чинахов в интервью журналистам в раздевалке после матча.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 22-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 38 матчах за клуб из Огайо. Он имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Чинахов находится в системе «Коламбуса» с сезона-2021/2022.

«Коламбус» остался с 40 очками и идёт на 15-й строчке Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».