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«Знаю, что у меня хороший бросок». Чинахов — о дубле в матче с «Сиэтлом»

«Знаю, что у меня хороший бросок». Чинахов — о дубле в матче с «Сиэтлом»
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов прокомментировал свой дубль в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (2:4).

«Я просто стараюсь забить. Знаю, что у меня хороший бросок. Стараюсь бросать каждый раз, когда получаю шайбу», — сказал Чинахов в интервью журналистам в раздевалке после матча.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 22-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 38 матчах за клуб из Огайо. Он имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Чинахов находится в системе «Коламбуса» с сезона-2021/2022.

«Коламбус» остался с 40 очками и идёт на 15-й строчке Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эберле (Бьёркстранд, Данн) – 12:40 (pp)     2:0 Макканн (Эберле, Татар) – 16:04     3:0 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 17:58 (pp)     3:1 Чинахов (Сиверсон, Годро) – 47:12     3:2 Чинахов – 55:58     4:2 Танев – 59:47    
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