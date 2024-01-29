Белов рассказал о письме Быкова игрокам СКА после 0-3 от ЦСКА в плей-офф КГ-2015

Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов рассказал о письме главного тренера Вячеслава Быкова в плей-офф сезона-2014/2015, когда петербургский клуб проигрывал в полуфинальной серии с ЦСКА со счётом 0-3. Ту серию СКА смог выиграть и стать обладателем Кубка Гагарина.

«К тренеру такого уровня, как Быков, всегда относишься с каким-то трепетом и стараешься ловить любые его установки на игру, любые какие-то подсказки на льду, на тренировках. Он пользовался огромным уважением, по сей день один из тех тренеров, кому я безумно благодарен.

Какие были установки при 0-3 с ЦСКА? У меня до сих пор сохранено письмо, которое он, когда счёт стал 0-3, часов в 12, наверное, ночью после игры, он прислал в общую группу, где у нас расписание всё присылается, он прислал на двух языках, на английский перевели тоже.

Просто такие слова поддержки, что нам нужно сейчас сплотиться. Не нужно искать виноватых. Нужно достать из себя всё, что у нас есть, и почувствовать, что мы действительно семья, потому что мы хорошо прошли сезон, мы хорошо первые два раунда сыграли. Я думаю, он один из немногих, кто верил, что мы сможем из этого выбраться. Потому что после 0-3 уже прям не то что опустились руки у многих, но всё равно какие-то такие панические настроения наверняка присутствовали», — сказал Белов в интервью клубному ТВ СКА.