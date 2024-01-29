«Нас могли и клюшкой по пятой точке ускорить». Белов — о разнице поколений в хоккее

Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов рассказал о различиях между хоккеистами разных поколений.

«Молодые игроки стали более мягкотелыми? Есть такое, но тренер же это в первую очередь и психолог тоже, поэтому им нужно правильно понять, с кем надо пожёстче, с кем нужно включить именно авторитет и сказать, что ты делаешь только так и никак иначе. С кем-то нужно поговорить аккуратно, чтобы там его тонкую натуру как-то не повредить.

В принципе, мы знали, что такое и мат, и на нас кричали, и могли клюшкой по пятой точке ускорить. Сейчас в детских школах, насколько мне известно, всё-таки это всё сразу на телефон сняли, родители там куда-то это всё выложили, скандал на скандале, поэтому тренеру сейчас нужно, конечно, внимательнее», — сказал Белов в интервью клубному ТВ СКА.