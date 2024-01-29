Экс-защитник сборной России рассказал о разнице между Вячеславом Быковым и Олегом Знарком

Экс-защитник СКА и сборной России Антон Белов рассказал о разнице между тренерами Вячеславом Быковым и Олегом Знарком.

«В чём разница между Быковым и Знарком? Быков более мягкий, более спокойный. Знарок всё-таки более импульсивный и взрывной. Я помню, когда мы плохо играли, например, в первый период, он приходил, быстро на место ставил наше состояние. «Вы что вышли вообще?» И, в принципе, у Быкова очень сильный помощник, это Захаркин был, что бы кто ни говорил, это очень сильный тактик. У Знарка второй помощник это Витолиньш. И они очень грамотно делили свои роли в команде. То есть Витолиньш давал тактику, Знарок руководил всем процессом. Он мог вообще просто перевернуть наше эмоциональное состояние, наше психологическое состояние с какой-то расслабленности в собранность за одну минуту.

Быков всё-таки своим авторитетом. Я прям с трепетом отношусь и с огромным-огромным уважением к нему. У меня даже не было мыслей, чтобы не послушать, что-то не сделать. И точно так же про Знарка. Знарка больше, наверное, неправильное слово, боялись. Но он с позиции такой силы, как мужик. Для него не было авторитетов никогда. Он любого мог так вот за шею взять и сказать», — сказал Белов в интервью клубному ТВ СКА.