Александр Овечкин сделал совместное фото с Уэйном Руни на отдыхе в Дубае

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал совместное фото с бывшим футболистом сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. Оба спортсмена отдыхают в Дубае.

Бывший футболист выложил фото в своей соцсети и сделал подпись: «Приятно встретиться с легендой НХЛ и хорошим другом Александром Овечкиным».

Фото: соцсети Руни

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 44 матча, в которых записал в свой актив девять голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий забросил 831 шайбу и сделал 685 результативных передач в 1391 матче при коэффициенте полезности «+50».

Напомним, Руни был отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема» в начале января. Он возглавлял клуб из Англии с октября 2023 года.