Тамбиев объяснил поражение «Адмирала» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:2).

«Нам сегодня немного не хватило свежести, движения на все 60 минут. Захлестнули эмоции, это сказалось на потере концентрации, очень много нахватали ненужных удалений, очень много играли в меньшинстве, что забрало много сил и энергии. А так могу отметить очень хорошую самоотдачу, много блокированных бросков. Ребята старались, делали всё, что могут, на сегодняшний день. С середины матча мы просели в движении, это было видно.

Серёга Иванов – молодец, держал нас в игре. Мы планировали, что сыграет Демченко, но он почувствовал себя не очень хорошо. Клиффорд Пу вчера травму получил, и его не хватало. Вначале мы попробовали в центре Петькова, Кирилл там немного потерялся. Потом Голубева поставили», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Адмирал», набрав 45 очков в 57 матчах, занимает предпоследнее, 11-е, место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.