Кассиан, завершивший карьеру в октябре 2023 года, подписал контракт с чешской «Спартой»

33-летний канадский нападающий Зак Кассиан, известный по выступления в НХЛ в составе «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз», подписал контракт с пражской «Спартой». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Чехии на официальном сайте.

«В конце января у нас есть отличные новости! К концу сезона наше нападение усилится нападающим Заком Кассианом, который в прошлом году завершил карьеру в НХЛ, где провёл более 700 матчей, включая плей-офф. Однако опытный канадский форвард должен внести свой вклад не только своими габаритами и физической мощью, но и опытом, который он накопил бок о бок с крупнейшими звёздами», — гласит заявление «Спарты».

Примечательно, что в октябре 2023 года Кассиан объявил о завершении профессиональной карьеры. В конце прошлого сезона Кассиан выступал за «Аризону Койотс», которая по итогам регулярки выкупила контракт Зака. Его зарплата по прошлому соглашению составляла $ 3,2 млн. В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в 51 матче регулярки, отметившись 2 (2+0) результативными действиями при показателе полезности «-18».