«Может, вопрос в желании». Каюмов прокомментировал поражение «Локомотива» в игре со СКА

25-летний российский нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о поражении в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:3).



«Насколько болезненное поражение? Да не болезненное оно. Сделаем выводы, идём дальше. У нас есть ровно сутки, чтобы подумать. Следующий соперник тоже принципиальный. Нужно собираться.

Попадание в штангу во втором периоде? Понятно, что нужно как-то отреагировать, но игра продолжается. Надо реализовывать следующие моменты, на этом не стоит акцентировать внимание.

Четыре броска в створ в третьем периоде? Соперник хорошо играл в обороне, да и мы не особо угрожали воротам, не лезли туда. Может, вопрос в желании. Согласен, мало бросков нанесли», — сказал Каюмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в нынешнем сезоне Каюмов принял участие в 54 матчах в составе «Локомотива», в которых отметился 30 (14+16) результативными действиями при показателе полезности «+17».