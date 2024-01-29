Дубль Никишина помог СКА уверенно всухую обыграть «Локомотив», продлив победную серию

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал ярославский «Локомотив», в игре, приуроченной к 80-й годовщине блокады Ленинграда. Матч завершился победой армейцев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт лишь на старте второй двадцатиминутки – отличиться удалось нападающему СКА Валентину Зыкову. Уже к концу этого игрового отрезка защитник и капитан санкт-петербургского клуба Александр Никишин упрочил преимущество в счёте, удачно сыграв на добивании. Точку в этой игре поставил гол всё того же Никишина в пустые ворота на последней минуте матча.

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Вратарь СКА Никита Серебряков отразил все 28 бросков по воротам и провёл четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.