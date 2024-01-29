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Дубль Никишина помог СКА уверенно всухую обыграть «Локомотив», продлив победную серию

Дубль Никишина помог СКА уверенно всухую обыграть «Локомотив», продлив победную серию
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал ярославский «Локомотив», в игре, приуроченной к 80-й годовщине блокады Ленинграда. Матч завершился победой армейцев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт лишь на старте второй двадцатиминутки – отличиться удалось нападающему СКА Валентину Зыкову. Уже к концу этого игрового отрезка защитник и капитан санкт-петербургского клуба Александр Никишин упрочил преимущество в счёте, удачно сыграв на добивании. Точку в этой игре поставил гол всё того же Никишина в пустые ворота на последней минуте матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Вратарь СКА Никита Серебряков отразил все 28 бросков по воротам и провёл четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Зыков (Никишин, Хайруллин) – 22:47 (5x5)     2:0 Никишин (Гальченюк, Земчёнок) – 35:39 (5x5)     3:0 Никишин (Земчёнок) – 59:32 (en)    
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