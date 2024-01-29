Ротенберг: Путин дал инструкции — это сработало. Будем дальше выполнять установку

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над ярославским «Локомотивом» поделился мнением о прошедшей накануне встрече с президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, оценив их вклад в результат встречи.

«Прошедшая встреча с Путиным? Ну, вы видели настроение. Мы очень рады, что всё прошло очень позитивно. Всё обсудили, все детали. Так как Владимир Владимирович лично занимался спортом, он понимает, как тяжело даются победы, и в дзюдо, и в хоккее. Он сам играет в хоккей. Поэтому мы всё обсудили детально. Да, он дал инструкции, это сработало сегодня. Выполнили установку.

Такие мероприятия – это очень важно для игроков. И мы очень благодарны Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко, что они приехали. Последний раз мы были в одной раздевалке в 2014 году – это был чемпионат мира в Минске. Вот сколько лет прошло. Это надо ценить. Слава богу, так сложилось всё очень позитивно. Это хороший заряд для всех.

Не буду раскрывать все карты, мы будем стараться выполнять установку Верховного главнокомандующего, чтобы мы выигрывали дальше. Сегодня нам это удалось сделать, но это ребятам огромная благодарность. Работаем дальше», — сказал Ротенберг на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале СКА.