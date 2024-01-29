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Ротенберг — о победе над «Локомотивом»: понимали, что 31-го числа день рождения у Миллера

Ротенберг — о победе над «Локомотивом»: понимали, что 31-го числа день рождения у Миллера
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над ярославским «Локомотивом» признался, что клуб хотел сделать подарок своим положительным результатом председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру перед его 62-летием.

«Мы понимали, что 31-го числа день рождения у Алексея Борисовича Миллера. Нам нужно было сегодня, так вот, хотя заранее не поздравляют, но победой создать хорошее предпраздничное настроение нашему боссу. Поэтому мы делали всё возможное, и всё сложилось так», — сказал Ротенберг на опубликованной пресс-конференции на YouTube-канале СКА.

Напомним, СКА, набрав 79 очков в 57 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (76) – на третьей строчке.

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