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Сборная Израиля, допущенная к МЧМ, завоевала золотые медали в III дивизионе

Сборная Израиля, допущенная к МЧМ, завоевала золотые медали в III дивизионе
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Сборная Израиля завоевала золотые медали в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Национальная команда поднялась в группу В второго дивизиона молодёжного чемпионата мира.

На протяжении всего турнира Израиль забил 41 гол, пропустив 14 шайб. Кроме Израиля (15 очков) в чемпионате принимали участие: Новая Зеландия (11), хозяева турнира Болгария (10), Турция (6), Мексика (3), Киргизия (0).

Напомним, 11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это было связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира. 17 января ИИХФ допустила молодёжную сборную Израиля до турнира в Болгарии, заявив, что организаторы смогут обеспечить безопасность игроков.

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