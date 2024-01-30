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Кожевников ответил на вопрос, нужно ли вводить Fan ID на хоккее

Кожевников ответил на вопрос, нужно ли вводить Fan ID на хоккее
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался, целесообразно ли вводить Fan ID на хоккее в контексте недавней драки между болельщиками на игре ЦСК ВВС и «Дизеля».

«Драку болельщиков видел даже немножко. Ничего здесь сверхпрецедентного нет. Это болельщики. Кого-то оскорбили и началась суматоха. Не первый раз. Не только у нас это происходит. Ничего не нужно вводить. На улице меньше драк что-ли происходит? На матче должны быть стюарды, которые должны следить за этим. Так что зачем в хоккее Fan ID?», — цитирует Кожевникова «Спорт День за Днём».

Напомним, пензенские болельщики сначала украли у местных баннер, а затем начали приставать к девушкам-волонтёрам, одна из которых даже упала в обморок. Местную публику такое поведение возмутило, и они подошли поговорить с гостями. В результате началась массовая драка.

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