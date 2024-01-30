Лукоянов: Кравец докричался, «Трактор» вышел и положил «Авангард»

Форвард «Ак Барса» Артём Лукоянов оценил слова главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца, который после победного матча с казанским клубом (4:2) в раздевалке омского клуба заявил: «Холод (Никита Холодилин) – красава. Надавал там этому, чтобы он заткнулся уже». Эти слова были комментарием к толчку на борт Лукоянова со стороны игрока «ястребов».

«Кравец говорит, что я тоже кричал игрокам «Авангарда»? Я знаю, что ему судья что-то кричал в Хабаровске. Это его дело. Он докричался, и они 4:5 легли. Знаю ли я, что сказал Кравец в раздевалке? Мне уже все позвонили, сказали. Я понимаю, что он на эмоциях, они не могли много матчей выиграть у нас. Я не знаю его, как тренера. Но его судья сперва посылает, он говорит, что это неправильно, а потом сам высказывается в отношении соперника игрока. Экзамены он куда-то сдаёт. Вон «Трактор» вышел и положил их за это. Нормально», — сказал Лукоянов YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

После победы над «Барысом» (3:1) «Ак Барс», набрав 68 очков в 56 матчах, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня, 30 января, казанский клуб сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью».