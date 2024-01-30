Бардаков: все пацаны понимают, что в СКА нельзя отбывать номер

Форвард СКА Захар Бардаков высказался об успешной игре армейского клуба, который вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

«СКА вышел на первое место Запада? Я и в начале сезона говорил, что так будет. То, что мы шли на седьмом-восьмом местах – так бывает. Для всех, понимаю, это был шок, а в нашей команде нормально на это смотрели. Мы сыгрывались, искали сочетания. Сейчас атмосфера в команде – рабочая. Все пацаны понимают, что в таком клубе нельзя отбывать номер, и СКА не может идти на восьмом месте. Мы работали, сейчас видим результат», — цитирует Бардакова «РБ Спорт».

Армейский клуб после состоявшейся накануне, 29 января, победы над «Локомотивом» набрал 79 очков в 57 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Железнодорожники с 76 очками находятся на третьей строчке Запада.