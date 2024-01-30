Защитник «Торпедо»: прошлый плей-офф дал понять, что не стоит заигрываться в атаке

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал об атакующем стиле нижегородского клуба и заявил, что команда учтёт ошибки прошлогоднего плей-офф. Нижегородцы уступили СКА во втором раунде плей-офф со счётом 0-4 в серии.

«Пропагандируем атаку. У нас рискованные передачи, иногда даже не глядя — они позволительны, потому что играем не первый сезон и знаем, где будет партнёр. При этом для соперника такие ходы непредсказуемы. Так легче выходить из-под давления. Понятно, что в плей-офф не всегда стоит заигрываться в атаке, и прошлый год дал нам это понять. Наверняка будут ситуации, где лучше сыграть попроще, особенно на последних минутах. Но уверен, что во главе всё равно будет игра в атаке», — цитирует Конюшкова AllHockey.ru.

В текущем сезоне регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» после 56 матчей занимает пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородцы уже гарантировали себе участие в Кубке Гагарина — 2024.