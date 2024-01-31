Валерий Белов рассказал, за счёт чего может прибавить московское «Динамо»

Российский тренер Валерий Белов рассказал, в каких компонентах может прибавить московское «Динамо» в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«На мой взгляд, есть резервы во вратарской линии, нет полной ясности с первым номером. Также в реализации моментов. В последних двух проигранных встречах — со „Спартаком“ и тем же „Витязем“ — бело-голубые создали много голевых моментов, но подводила реализация», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.

«Динамо» с 77 очками в 57 матчах сохраняет за собой второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова сыграют в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 2 февраля. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 19:30 мск.