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Валерий Белов рассказал, за счёт чего может прибавить московское «Динамо»

Валерий Белов рассказал, за счёт чего может прибавить московское «Динамо»
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Российский тренер Валерий Белов рассказал, в каких компонентах может прибавить московское «Динамо» в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«На мой взгляд, есть резервы во вратарской линии, нет полной ясности с первым номером. Также в реализации моментов. В последних двух проигранных встречах — со „Спартаком“ и тем же „Витязем“ — бело-голубые создали много голевых моментов, но подводила реализация», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.

«Динамо» с 77 очками в 57 матчах сохраняет за собой второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова сыграют в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 2 февраля. Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 19:30 мск.

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