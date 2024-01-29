Алексей Кудашов рассказал, что его больше всего напрягает в неудачной игре команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал второе кряду поражение своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (1:2).

«Не получается у нас уже вторая домашняя игра – с Нижнекамском и сегодня. Вроде владели преимуществом, но, во-первых, не забиваем, а во-вторых, делаем такие ошибки, которые нам не дают выиграть. Больше всего напрягает, что в плей-офф все команды будут сражаться и играть так, а мы пока не можем это преодолеть. И больше всего негатива в этом, а не в поражении. Игры идут как под копирку. Под 50 бросков делаем, создаём моменты, а игры проиграны.

В 31-м матче подряд не смогли отыграть «на ноль»? Я даже не думал об этом. Честно скажу, никто никогда не ставил цель делать шат-ауты. Конечно, меня напрягает, что команда пропускает голы. «На ноль» или не «на ноль» – это другое дело. Но голы пропускаем совсем плохие», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.