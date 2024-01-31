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В Канаде вратарь после драки остался неподвижно лежать на льду, получив тяжёлую травму

В Канаде вратарь после драки остался неподвижно лежать на льду, получив тяжёлую травму
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Вратарь клуба Тихоокеанской юношеской хоккейной лиги (PJHL) North Vancouver Wolf Pack Эван Пол получил «тяжёлую травму» после драки в матче, сообщает CBC.

Эван Пол проводил свою вторую игру в воротах за «волчью стаю», когда 25 января в третьем периоде игры его команды с «Ричмонд Сокейз» на льду вспыхнула драка. По ходу потасовки защитник «Ричмонда» Эйтан Гришин схватил Пола удушающим приёмом и держал так около 20 секунд. Когда Гришин отпустил вратаря, Пол упал на лёд без движения. После эпизода Гришин был удалён до конца игры.

Фото: CBC News

Фото: CBC News

В заявлении, опубликованном клубом, сказано, что Пол получил тяжёлую травму и восстанавливается дома. Команда отказалась от дальнейших комментариев.

По данным сайта PJHL, 19-летний игрок обороны Гришин уже был дисквалифицирован на 16 матчей за инциденты в начале этого сезона.

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