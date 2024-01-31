«Надо сначала понравиться тренеру вратарей». Хабибуллин — о дебюте в КХЛ

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин рассказал о своём возможном дебюте в КХЛ за нижегородский клуб.

«Заявлен — это ещё не значит, что сыграл. Надо сначала понравиться тренеру вратарей, произвести впечатление на него (смеётся). Потом есть ещё главный тренер. Зачем это нужно? Всё началось с шутки, но потом стало серьёзным. Надо понять, насколько это реально, потренироваться с игроками. Если будет что-то получаться, может, выйду, но это будет разовая акция. В плей-офф шансов нет, у нас хорошие вратари. В последнее время сбросил 10–11 килограммов, и на питании, и на работе. Стоит ещё килограмма четыре убрать, будет оптимальный игровой вес, будет легче двигаться и меньше нагрузки на коленки», — приводит слова Хабибулина сайт КХЛ.

Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю. Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль». В Кубке Стэнли на счету Николая 72 игры, 39 побед и шесть «сухих» матчей.