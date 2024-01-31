Хабибулин — о победе на Олимпиаде-1992: все побежали обниматься, меня никто не позвал

Обладатель Кубка Стэнли, тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин рассказал о победе Объединённой команды на Олимпийских играх 1992 года. В том турнире Хабибулин не сыграл ни одной встречи.

«Я поехал туда молодым, не сыграв ни одной игры в высшей лиге. Все игры просидел на трибуне. Тренировался, но Миша Шталенков и Андрей Трефилов меня, в принципе, в воротам не пускали (улыбается). Поэтому всё, что я делал, — смотрел хоккей и кушал шоколадки „Марс“, которые были в диковину. Когда мы выиграли, я спустился на скамейку. Все побежали обниматься. Меня никто не позвал, а я не чувствовал, что я должен там быть. Когда вручали медали, последнюю надели на Виктора Васильевича Тихонова, а я как стоял за бортом, так и стоял, меня даже на фотографиях там не было. Я не сильно расстроился. Факт того, что я был на Олимпиаде… Для 19-летнего пацана — это вау», — цитирует Хабибулина сайт КХЛ.

Хабибулин — обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю. Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль». В Кубке Стэнли на счету Николая 72 игры, 39 побед и шесть «сухих» матчей.