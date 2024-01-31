Кто заберёт последнюю путёвку в плей-офф на Востоке?

Накануне, 30 января, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». Матч завершился уверенной победой казанцев со счётом 4:0.

Сейчас новосибирский клуб с 53 очками находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Ниже «Сибири» в таблице располагаются «Адмирал» (45 очков, 11-е место) и «Барыс» (44 очка, 12-е место). На девятой строчке — «Амур» с 55 очками в активе, восьмой — «Нефтехимик» с 59 баллами.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто заберёт последнюю путёвку в плей-офф на Востоке?»

Отметим, что «Сибири» и «Нефтехимику» осталось сыграть по 10 матчей (три дома и семь на выезде), «Амуру» — 11 (четыре дома и семь на выезде). Лучшая разница шайб — у хабаровского клуба (-24).