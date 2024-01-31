Как страшный сон. «Сибирь» подавлена и разрушена изнутри, а слова её тренера – агония

Жизнь «Сибири» разделилась на до и после одним решением лиги. Одна ошибка в компьютере перечеркнула все старания и выбила из команды всё желание играть в хоккей. Клуб можно назвать одним из самых странных в этом сезоне. Начинали за здравие (в смысле – со здравыми намерениями ещё летом), заканчивают за упокой. Такая концовка может присниться только в страшном сне, а «Сибирь» же воплотила её в реальность. Последние матчи новосибирский клуб играет так, что даже болельщикам «Сан-Хосе» становится страшно.

Когда главного тренера Дэвида Немировски только уволили, всё было не так плохо. Команда при Сергее Кривокрасове даже нравилась: пошли броски, куда-то делось на время уныние, появилась реализация большинства, которое страдало несколько месяцев. Архисложная поездка на Дальний Восток завершилась С половиной возможных очков, а преимущество перед шедшим девятым «Нефтехимиком» казалось огромным. Но потом грянули технические поражения. Возможно, команда знала о них ещё во время второй игры с «Адмиралом» — и потому разгромно проиграла. С 14 января у команды всего одна победа – и та над «Витязем», который подарил «Сибири» победу на блюдечке с голубой каёмочкой. С того времени прошло три игры: в каждой из них новосибирцы стабильно пропускали по четыре шайбы, а забили за девять периодов только один гол, да и тот в формате «5 на 3». В среднем наносили 18 бросков за игру.

Разочарование в глазах игроков «Сибири» журналисты увидели ещё после матча с «Салаватом Юлаевым». Та игра, к слову, не была совсем уж унылой – сибиряки играли активно, нанесли 31 бросок по воротам. Может, выиграй они тот матч, боевой дух бы укрепился и не было бы сейчас этой статьи. Но закончилось всё обидным поражением: за две минуты уфимцы забросили две шайбы и добили «Сибирь». Прошли выездная серия и ещё одна домашняя игра: теперь глаза у новосибирцев совсем потухшие. На словах не сдаются. Но ситуация почти безвыходная. Как мы уже писали: когда палки в колёса суют те, кому ты всецело доверял, руки опустятся у любого. Обычно игроки после матча громкие: смеются после побед, ругаются после поражений и иногда легонько бьют клюшкой о стену. После матча с «Ак Барсом» новосибирцы не издали ни звука. Команда шла в раздевалку в полной тишине.

Владимир Михалёв Фото: hcsibir.ru

Журналистов туда не пустили, поскольку там довольно громко и долго выяснял отношения с командой генеральный директор Кирилл Фастовский. Зато пресс-конференция получилась длинной. Недоумение вызвал комментарий Сергея Кривокрасова по поводу вратарей. Соглашусь, что после такой игры можно обвинять команду, которая не хотела. Команду, но никак не вратаря. Бэкапа Дениса Костина, которого «Сибирь» эксплуатирует без остановки уже девять игр подряд, заменили на Антона Худобина после двух пропущенных шайб.

Кривокрасов спихнул все беды «Сибири» на вратарей Кривокрасов — об игре вратарей «Сибири»: нам нужен человек, который сможет ловить шайбу

Что ж, получается, что сначала «Сибирь» загнала одного вратаря (Антона Красоткина), который теперь настолько долго лечится, что болельщики уверены в его желании больше не играть за команду. Теперь загнали и второго голкипера, да ещё и прилюдно отчитали. Решить проблему стоило проще: что первому вратарю нежелательно давать две трети сезона играть без остановки, что на второго не стоило обрушивать все проблемы. И можно было бы спокойно принять выбор тренерского штаба «Сибири», не будь в команде Антона Худобина. Например, при отсутствии Красоткина вторых вратарей можно было бы чередовать. Но тренерский штаб выпустил возрастного голкипера ровно в тот момент, когда всё сгорело окончательно.

Денис Костин Фото: hcsibir.ru

Вернёмся к Костину. Денис пропустил в матче с «Ак Барсом» две шайбы с одной точки. Посмотрите на этот гол Кирилла Семёнова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Да, не разобравшись, можно предъявлять претензии Костину: он буквально выронил шайбу. Но почему полевые игроки разрешают сопернику войти в зону, как к себе домой, да ещё и бросить без помех? Спустя шесть минут казанцы забросили в большинстве, и ничего удивительного в этом нет, кроме того, что это была атака с ходу после ошибки Хамидуллина в средней зоне. В четвёртом голе сибиряки не разобрались между собой и получили выход «один в ноль» на свои ворота. И примерно то же творится несколько игр подряд. Как говорится, у вратаря в глазу соринку видишь, а у полевых — бревна не замечаешь. Проигранные единоборства, пасы в никуда, недопонимание между партнёрами, трудности с выходом из зоны, с владением шайбой, прессингом, полное отсутствие эмоций — так можно описать «Сибирь» января 2024 года. Даже Энди Андреофф перестал напрашиваться на драку. Математические шансы на плей-офф есть, но игра клуба говорит об обратном. Вряд ли сибиряки с такой философией могут претендовать даже на любимую девятую строчку. Кривокрасов сказал, что вратарь обязан тащить, и «когда команда видит, что вратарь пропускает быстрые, нелепые голы, её очень трудно собрать, и парни понимают, что вернуться в матч будет сложно». Только команда уже давно поплыла. А обвинения похожи на агонию.

Каких изменений стоило ждать в матче с «Ак Барсом»? Хотелось бы посмотреть, как на трибуне отдыхают лидеры. Известно, что у Тейлора Бека тяжёлый характер, и некоторые из пропущенных голов в Минске – его рук дело. Например, в моменте с первым голом он хладнокровно оставил шайбу сопернику и поехал на смену, оглядываясь на происходящее. Может быть, ему стоило одну встречу дать остыть, посмотреть со стороны? Вместо него мог бы выйти Дубакин – хуже нуля сделать не получится. А в качестве легионера выступил бы тот самый Гордеев, из-за спортивного гражданства которого столько мороки. По сезону он выглядел очень хорошо и Александрова или Хамидуллина заменил бы с головой. Обещанные изменения мы увидели по ходу встречи. Кривокрасов перетряхнул все тройки, но результативных действий это не добавило. Как при старых сочетаниях два гола пропустили, так и при новых.

Вновь перестало работать большинство. Когда Кривокрасов только пришёл на должность и. о., численное преимущество разыгрывалось как по часам: не без помощи вышедшего из лазарета Тревора Мёрфи. Сейчас игроки безыдейно катаются с шайбой, разменивая время периода.

Тейлор Бек Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Не особо понятно решение со звеном Артёма Михеева. В моменты застоя и пассивной игры именно сочетание Коротков — Михеев — Шашков придавало игре разнообразие, а временами и воодушевляло команду на победы. Кривокрасов оправдал перевод Короткова во второе звено тем, что у ребят был всплеск и игроков он разделил для баланса состава уже после окончания этого импульса. Отчасти всплеск действительно закончился: перед разделением тройка не забивала две встречи. Но в сочетании этих ребят были «химия», энергия. Да, не всегда работающая. С другой стороны, смена звеньев к результату тоже не привела. Проще уж вернуть Короткова назад и посмотреть, что получится при воссоединении, а не упрямо мучить две неработающие тройки.

Артём Михеев Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

У команды ограниченная скамейка. Кривокрасов обещал изменения, но, честно говоря, менять особо и не на кого. Четвёртое звено «Сибири» Яковлев — Климович — Назаров/Сушко боеспособным не выглядит. Яковлев иногда может сделать интересно и качественно, да только не с такими партнёрами. А на замену им либо Дубакин, которым, судя по всему, тренер недоволен, либо Марушев, объективно выглядящий ещё хуже.

Ситуация с Назаровым вообще сюрреалистичная. Появился он в клубе путём обмена Никиты Сетдикова в «Нефтехимик» ещё в начале сезона. Обмен оказался очень выгодным. Ненужный «Сибири» Сетдиков, который в состав Немировски попадал через раз и явно не был в числе любимчиков, отправился в «Нефтехимик». Доигрывать – видимо, как-то так подумали в «Сибири», легко отпуская нападающего в клуб-конкурент. Поучаствовать в чудесах атакующего хоккея Новосибирска пригласили Михаила Назарова — своего воспитанника, который точно заиграет. По итогам почти целого сезона Никита Сетдиков лидирует в «Нефтехимике» по очкам, а Михаил Назаров набрал два результативных балла.

Звено с Сетдиковым в «Нефтехимике» буквально разрывает КХЛ: КХЛ назвала самые результативные тройки сезона

Проблема «Сибири» не только в технических поражениях. Не в игроках основы или в характере лидеров. В команде нет единого коллектива. Даже некогда капитан «Сибири» Николай Прохоркин не захотел оставаться на столь быстро тонущем корабле. Причина работает в клубе уже несколько лет, а с этого сезона в основном составе работают и его дети. Радует, что в январе почти перестали выпускать Егора Климовича – только в случае острой необходимости заурядный нападающий выходит на лёд. Если в начале сезона у него были какие-то интересные действия, как, например, нереализованные выходы «один в ноль», то сейчас он просто катается и полностью проигрывает конкуренцию Владимиру Михалёву.

Что до Ивана Климовича, то его персона ротации не подлежит. Парадокс: за весь сезон он пропустил один матч – в Астане, из-за проблем с документами. Играет Иван в четвёртом звене, но неприкосновенного статуса не заслуживает. Альтернатива четвёртому центра в команде есть: лишать ради Ивана игровой практики, например, Яковлева – утопия. И «Сибирь» так и поступает. Технические поражения просто стали причиной, по которой и без того хрупкий коллектив разлетелся вдребезги. Вкупе со всеми своими достижениями спортивный директор Сергей Климович становится врагом команды №1.

Сергей Климович Фото: hcsibir.ru

После сезона с повышающейся каждый матч вероятностью в «Сибири» произойдут серьёзные изменения. И, помимо управленцев, очевидно, встанет вопрос о новом главном тренере. И так же очевидно, что будет им не Кривокрасов. Но, несмотря на такую игру нынешней «Сибири», хочется, чтобы он остался ассистентом. Главным он пока точно не тянет – судьба подкинула ему команду в очень тяжёлом психологическом состоянии, и собрать её в кулак Кривокрасов не способен. Более того, хочется в конце концов услышать, что тренер берёт вину на себя, а не бросается обвинениями во вратаря или даже в полевых игроков. Когда претензии выносят в публичное пространство – это хорошо для журналистов и болельщиков, но для коллектива – колокол, звонящий о больших проблемах в команде. Если шахматную партию начал слабый игрок, он проиграет даже с тремя ферзями. Кажется, Кривокрасову не поможет и четвёртый.