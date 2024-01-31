Спортдиректор «Адмирала»: по ходу чемпионата сделан ряд трансферов, начали перестройку

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков рассказал о старте перестройки дальневосточного клуба.

«Учтём ошибки и недочёты текущего сезона. Он ещё не закончен, глубокий анализ и выводы сделаем по его завершении. По ходу чемпионата был сделан ряд трансферов с прицелом на следующие сезоны, мы получили хорошие активы в виде молодых игроков, команда начала перестройку. Уверен, что в новом сезоне «Адмирал» сможет показать результат и радовать болельщиков», — сказал Житков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в последнем матче «Адмирал» уступил на домашнем льду «Салавату Юлаеву» со счётом 1:2. Подопечные Леонида Тамбиева, набрав 45 очков после 57 сыгранных встреч, занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Житков рассказал о продлении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым до конца сезона-2025/2026.