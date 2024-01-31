В «Адмирале» объяснили, почему продлили контракт с Леонидом Тамбиевым на два сезона

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков рассказал о продлении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым до конца сезона-2025/2026.

«Я думаю, эта новость порадует болельщиков, «Адмирал» продлил контракт с Леонидом Тамбиевым на два сезона. Леонид Григорьевич знаковый тренер для команды. Он дал большой толчок развитию хоккея в регионе и поспособствовал росту интереса со стороны болельщиков. Это связано с высокими результатами «Адмирала» в прошлом сезоне. «Моряки» прошли во второй раунд плей-офф, чего ранее дальневосточные команды сделать не могли», — сказал Житков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в последнем матче «Адмирал» уступил на домашнем льду «Салавату Юлаеву» со счётом 1:2. Подопечные Леонида Тамбиева, набрав 45 очков после 57 сыгранных встреч, занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Адмирал» в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар». Игра состоится 2 февраля, начало в 19:30 мск.