Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера «Барыса»: мы в каждой игре теряем ключевых хоккеистов

И. о. главного тренера «Барыса»: мы в каждой игре теряем ключевых хоккеистов
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин посетовал на слабую реализацию голевых моментов и заявил, что астанинский клуб часто теряет ключевых игроков.

«Нас тоже настораживает, что не заходят голы после хорошо созданных моментов. Значит, надо забивать с кровью, с мясом. Но к парням нет претензий, они честно делают свою работу, в команде нет равнодушных.

Отсутствие Камара по семейным обстоятельствам? Мы в каждой игре теряем ключевых игроков по разным причинам. Конечно, для нашей команды каждая боевая единица на счету. Старченко вернулся, но он ещё не набрал оптимальных кондиций. Конечно, кадровый голод мы ощущаем», — передаёт слова Болякина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
Два очка Прохоркина помогли «Авангарду» обыграть «Барыс» в упорном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android