И. о. главного тренера «Барыса»: мы в каждой игре теряем ключевых хоккеистов

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин посетовал на слабую реализацию голевых моментов и заявил, что астанинский клуб часто теряет ключевых игроков.

«Нас тоже настораживает, что не заходят голы после хорошо созданных моментов. Значит, надо забивать с кровью, с мясом. Но к парням нет претензий, они честно делают свою работу, в команде нет равнодушных.

Отсутствие Камара по семейным обстоятельствам? Мы в каждой игре теряем ключевых игроков по разным причинам. Конечно, для нашей команды каждая боевая единица на счету. Старченко вернулся, но он ещё не набрал оптимальных кондиций. Конечно, кадровый голод мы ощущаем», — передаёт слова Болякина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.